Kreikka nousee jaloilleen

Yksi EU:n talouskriisin pahimmista ongelmista on väistymässä, kun Kreikan hätärahoitus päättyi. Se ei vielä tarkoita, että kaikki talousongelmat olisi ratkaistu.

Käännekohtaa voi kuitenkin pitää tärkeänä paaluna, kun Kreikka on siirtymässä velkakriisistä kohti vakaata taloutta. Kreikka voi taas seistä omilla jaloillaan ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen.

Kreikka romahti EU:n syliin, kun maan talous ajautui syviin vaikeuksiin ja sijoittajat menettivät uskonsa talouslukuja vääristelleeseen valtioon. Maa on saanut kahdeksan kriisivuoden aikana eurooppalaisilta lainoittajilta rahoitusapua noin 240 miljardia euroa.

Rahoitusavun vastapainoksi Kreikka on joutunut sitoutumaan tiukkaan talousohjelmaan. Helpotusta on luvassa nyt, kun kolmas ja tällä erää viimeinen lainaohjelma päättyi maanantaina.

Lainaohjelmasta irtautumisen mahdollistivat euroryhmän kesäkuussa myöntämät velkahelpotukset ja maksuaikojen pidennykset. Tulevaisuutta auttaa myös 20 miljardin euron puskuri, jonka vuoksi rahoitusta ei ole pakko hakea heti markkinoilta.

Vaikka lainaohjelma päättyi, Kreikan talous ei ole vielä tasapainossa. Maan velkataakka on edelleen noin 180 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tiukkaa talouskuria tarvitaan vielä pitkään, ja talouden uudistuksia on pakko jatkaa.

Tilanne Kreikassa näyttää kuitenkin paremmalta kuin vielä joitakin vuosia sitten. Talous kasvaa, ja luottoluokittajien usko maan kykyyn selviytyä veloista on vahvistunut. Luottoluokittaja Fitch arvioi, että pienentyneiden poliittisten riskien ja veroratkaisujen vuoksi Kreikassa voidaan odottaa pitkäaikaista talouden kasvua.

Mitään helppoa tietä Kreikka ei ole kulkenut. Holtiton taloudenhoito, korruptio ja verojen kiertely ovat olleet maan tapa, ja niistä eroon pääsy vaatii yhä työtä.

Kiristynyt talous tuntuu kreikkalaisten kukkaroissa. Jos talouskasvu pysähtyy, se voi näkyä nopeasti kaduilla ja nostattaa uusia levottomuuksia.

Kriisi ei ole vielä väistynyt, mutta nyt Kreikassa on valoa näkyvissä.