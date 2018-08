Kreikka pääsee eroon kahdeksan vuotta kestäneestä lainaohjelmasta

Kreikka pääsee eroon vuosia kestäneestä tiukasta talousohjauksesta, kun sen kolmas ja tällä erää viimeinen lainaohjelma tänään päättyy. Asiantuntijat varoittavat kuitenkin Kreikalla olevan vielä pitkä matka edessään. Maan on edelleen jatkettava kovaa talouskuria ja tehtävä uudistuksia muun muassa julkiseen hallintoon.

Kreikka on saanut kahdeksan kriisivuotensa aikana eurooppalaisilta lainoittajilta rahoitusapua noin 240 miljardia euroa.

Lainaohjelmasta irtautumisen mahdollistavat euroryhmän kesäkuussa Kreikalle myöntämät velkahelpotukset ja maksuaikojen pidennykset. Kreikalle on varmistettu myös reilun 20 miljardin euron puskuri, jotta sen ei ole pakko heti hakea rahoitusta markkinoilta.

Kreikan kriisi kärjistyi keväällä 2010, kun sijoittajat menettivät uskonsa talouslukuja vääristelleeseen maahan. Markkinoilta ei herunut enää lainaa, vaan Kreikka tarvitsi laina-apua euromailta. Lainaohjelmia laadittiin kolme, ensimmäinen alkoi 2010, toinen 2012 ja kolmas 2015.

– Ensimmäistä kertaa sitten alkuvuoden 2010 Kreikka voi seistä omilla jaloillaan. Tämän ovat mahdollistaneet Kreikan kansalaisten valtavat ponnistelut, nykyisen hallituksen hyvä yhteistyö ja eurooppalaisten kumppaneiden tuki, sanoi euroryhmän puheenjohtaja Mario Centeno lausunnossaan uutistoimisto AFP:n mukaan.

Myös luottoluokittajat uskovat, että Kreikan mahdollisuudet selviytyä veloistaan ovat parantuneet. Esimerkiksi luottoluokittaja Fitch arvioi aiemmin elokuussa, että pienentyneiden poliittisten riskien ja maan verotoimien vuoksi Kreikassa nähdään pitkäaikaista talouden kasvua.

STT