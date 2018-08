Kunnissa kytee pelko, ettei kuljettajia riitä koulukyyteihin

Osassa kuntia pelätään, ettei koulukuljetuksiin riitä tulevaisuudessa kuljettajia entiseen malliin, jos taksiuudistus vie kuljettajat pois harvaan asutuilta seuduilta. Kuntaliiton johtava lakimies Katariina Huikko kertoo, että kunnilta on tullut asiasta huolestuneita yhteydenottoja.

– Nyt kun takseilla ei ole enää asemapaikka- tai päivystysvelvoitetta, niin osassa kuntia pelätään, että autot lähtevät ajamaan sinne, missä keikkaa on.

Usein koulukyytejä tarvitaan juuri pienillä paikkakunnilla, joissa etäisyydet ovat pitkiä eikä julkista liikennettä ole yhtä paljon kuin isoissa kaupungeissa. Kunnilla on laissa määritelty velvollisuus tarjota oppivelvollisuusikäisille lapsille maksuton koulukuljetus, jos koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä.

Huikon mukaan koulukuljetusten kustannukset voivat nousta, jos kuljettajien määrä vähenee. Jos alueella on esimerkiksi vain yksi toimija, tämä voi uudistuksen myötä hinnoitella toimintansa vapaasti.

Koulukuljetusten kustannukset ovat olleet nousussa jo ennen taksialan heinäkuista uudistusta. Esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuus uutisoi jo alkuvuodesta, että koulukuljetusten kustannukset ovat kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa.

Myös Joensuun kaupungin logistiikkapäällikkö Juha-Matti Alanen näkee mahdollisena, että kilpailu voi kärsiä, jos liikennöitsijämäärät lähtevät laskuun. Hänen mukaansa vielä ei ole näkyvissä, että kuljettajia ei riittäisi.

Joensuussa koulukuljetussopimus on voimassa vielä tämän lukukauden, mutta ensi keväänä kilpailutus on ajankohtaista.

Kilpailutus entistä tärkeämpää

Taksiliiton tekninen asiantuntija Ville Jaakkola arvelee, kuntien pitää tulevaisuudessa kilpailuttaa koulukuljetukset entistä tarkemmin. Kuljetusten kustannukset voivat myös nousta.

Hänen mukaansa kunnat ovat olleet tähän mennessä aktiivisia uudistuksen kanssa. Kunnat ovat kilpailuttaneet sopimukset hyvissä ajoin ja pitkäksi aikaa. Sen takia taksialan suora vaikutus koulukuljetuksiin ei ole vielä täysin näkyvissä.

Jaakkola kertoo, että aikaisemmin koulukuljetuksiin löytyi tekijöitä, koska taksimäärien kiintiöihin vaikutti myös koulukuljetusten määrä.

Nyt koulukuljetusten määrää ei enää huomioida. Pelkkien koulukuljetusten varassa on vaikea tulla toimeen, vaikka kuljettaja saa sopimuksen useaksi vuodeksi.

– Esimerkiksi kesällä koulukuljetuksia ei ole ja tienestit pitää ansaita muista kuljetuksista, Jaakkola sanoo.

Kuntaliiton Huikko uskoo, että asia tulee ajankohtaiseksi syksyllä, kun ensimmäiset kunnat alkavat kilpailuttaa uusia koulukuljetussopimuksia.

– Siinä vaiheessa suurin riski on, ettei tarjouksia tule enää samaan tapaan kuin ennen, jos alueelta on kadonnut toimijoita, Huikko sanoo.

Seuraavassa kilpailutuksessa kuntien täytyy huomioida Huikon mukaan esimerkiksi uudistunut hinnoittelutapa ja kalusto, jota ei laissa määritellä yhtä tarkasti kuin aikaisemmin.

Kunnat kilpailuttavat koulukuljetukset eri aikoihin eikä elokuussa ole odotettavissa samanlaisia ongelmia kuin Kela-taksien kanssa heinäkuussa, kun taksialan uudistus tuli voimaan. Kela-takseissa ongelmia aiheuttivat esimerkiksi ruuhkautuneet tilausvälityskeskukset, joita koulukuljetuksissa ei käytetä.

Uudistus voi myös parantaa kilpailua

Huikko muistuttaa, että uudistus on ollut voimassa vasta niin vähän aikaa, ettei vielä voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

– Kyllähän tämä voi tuoda myös mahdollisuuksia. Joillakin alueilla tämä voi jopa lisätä kilpailua ja luoda alalle muille julkisille hankinnoille tutumman kilpailuasetelman, jossa hinnoittelu on vapaata. Suurin huoli koskeekin harvempaan asuttuja seutuja, joissa voi näkyä uudistuksen toinen puoli.

Myöskään Trafin osastopäällikkö Kimmo Pylväs ei usko, että taksiyrittäjät katoaisivat kokonaan joltain alueelta tai että kaikki kuljettajat siirtyisivät isoihin kaupunkeihin. Trafin tilastoissa ei myöskään näy, että taksiyrittäjiä lopettaisi nyt enemmän kuin vuosi sitten.

STT

Kuvat: