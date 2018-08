Kymmeniä kuollut ilmaiskussa lapsia kuljettaneeseen bussiin Jemenissä

Kymmeniä siviilejä on kuollut bussiin tehdyssä ilmaiskussa Jemenin pohjoisosassa, kertoo Punainen Risti. Järjestön mukaan bussi kuljetti lapsia.

Isku tapahtui torstaina huthikapinallisten hallussa olevalla alueella Saadassa. Kapinallisten mukaan iskussa kuoli 39 ja loukkaantui 51 ihmistä, joista suurin osa lapsia.

Saudi-Arabian johtama koalitio ilmoitti olevansa vastuussa iskusta. Koalition mukaan isku oli oikeutettu sotilaallinen toimi, joka tehtiin kostoksi kapinallisten keskiviikkona Saudi-Arabian Jizaniin tekemästä ohjusiskusta.

Saudi-Arabian johtama koalitio on taistellut Jemenissä huthikapinallisia vastaan, joiden se katsoo olevan Iranin tukemia.

Vuonna 2015 alkaneessa Jemenin sisällissodassa on kuollut lähes 10 000 ihmistä ja se on syössyt muutenkin köyhän maan vakavaan humanitaariseen kriisiin.

STT