Lämpöaalto paahtaa Espanjaa ja Portugalia – lähipäiviksi luvassa jopa 45 asteen kuumuutta

Espanjaan tai Portugaliin matkustavien kannattaa nyt varautua erittäin kuumaan säähän, koska lämpötilojen ennakoidaan yltävän loppuviikon aikana yli 40 asteeseen.

Kuuminta on Iberian niemimaan lounaisosassa, missä lämpötilat voivat nousta perjantaina 43-45 asteeseen Portugalin ilmatieteen laitoksen IPMA:n ennustekartan mukaan.

Suomen Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Oskari Rockas kertoo, että Espanjassa lämpötilat pääsevät nousemaan korkeimmalle sisämaassa, kuten pääkaupungissa Madridissa. Sen sijaan itärannikolla esimerkiksi Barcelonassa jäädään tällä viikolla lähemmäs kolmeakymmentä astetta.

Rockasin mukaan myös Portugalin suurimmat kaupungit Lissabon ja Porto voivat olla hyvin kuumia seuraavien päivien aikana. IPMA ennakoi Lissabonin lämpötilan keikkuvan perjantaina noin 40 asteessa.

Varoitus lämpöaallosta loppuviikoksi

Espanjan ilmatieteen laitos Aemet antoi maanantaina varoituksen tämän kesän ensimmäisestä lämpöaallosta. Varoitus on voimassa keskiviikosta vähintään sunnuntaihin asti, ja se koskee suurta osaa Iberian niemimaasta.

Lämpöaallot eivät ole Espanjassa mitenkään harvinaisia. Aemetin tilastojen mukaan vuodesta 1975 lähtien on ollut vain kymmenen kesää ilman yhtäkään lämpöaaltoa, kertoo sanomalehti El Pais. Viime kesänä Espanjassa oli ennätykselliset viisi lämpöaaltoa. Pisin lämpöaalto koettiin vuonna 2015, ja se kesti yhteensä 26 päivää.

Rockas ennakoi, että kuuma ja aurinkoinen sää jatkuu Espanjassa ja Portugalissa pitkälle ensi viikkoon asti.

– Jos sinne on lähdössä lomalle, esimerkiksi Madridiin päin, niin aika tukalat oltavat siellä on, Rockas sanoo.

https://www.ipma.pt/en/otempo/prev.mundo/

http://www.aemet.es/documentos_d/enportada/20180730110430_p52tesp1.pdf

https://elpais.com/elpais/2018/07/30/inenglish/1532942036_505724.html

STT

Kuvat: