Lännen Media: MTK:n mukaan EU:lta ei tule kriisitukea kuivuudesta kärsivälle maataloudelle

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n mukaan kuivuudesta kärsivä maatalous ei ole saamassa tukea Euroopan unionilta, uutisoi Lännen Media.

Suomi lähetti EU-komissiolle yhdessä Ruotsin, Tanskan ja Baltian maiden kanssa kirjeen, jossa pyydettiin kriisiapua.

– Saimme vastauksen maatalouskomissaari Phil Hoganilta. Kirjeen sisältö voidaan tiivistää siihen, ettei tukea tipu. Kuivuusongelma on niin laaja, ettei EU:lla ole rahaa ongelman hoitamiseen. EU katsoo, että se on tehnyt, mitä on tehtävissä. Tukien maksuaikatauluja on aikaistettu ja pientä hienosäätöä on tehty, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo Lännen Medialle.

Hänen mukaansa viesti on tärkeä Suomen hallitukselle, kun se pohtii kriisiavun antamista. Avusta päätetään hallituksen budjettiriihessä.

– EU:n viesti tuo lisäpainetta riiheen.

STT