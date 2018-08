Latvala kiri lähemmäs palkintosijaa Saksan MM-rallissa

Jari-Matti Latvala kolkuttelee palkintosijojen portteja Saksan MM-rallin kolmantena ajopäivänä. Kisan johdossa jatkaa hänen Toyota-tallikaverinsa Ott Tänak.

Latvala ajoi pohja-ajan 9,43 kilometrin mittaisella kisan kahdeksannella erikoiskokeella.

– Ihan ok alku päivälle. Erikoiskokeella oli ajoittain aika liukasta, irtosoraa ja kiviä, Latvala kuvasi MM-sarjan radiolle.

Latvala palasi rallissa neljänneksi ja on 35,6 sekunnin päässä kärjestä. Kolmantena oleva MM-sarjan belgialainen kärkimies Thierry Neuville on vain 7,9 sekuntia Latvalan edellä.

Latvala ohitti kokonaistilanteessa britti Elfyn Evansin, joka yllättyi hävittyään Latvalalle 4,8 sekuntia kahdeksannella erikoiskokeella.

Tänak hävisi Latvalalle 3,2 sekuntia päivän avanneella erikoiskokeella. Tänakin johto Ranskan Sebastien Ogieriin on 10,6 sekuntia.

Suninen pyörähti

Tänakin ja Latvalan tallikaveri Esapekka Lappi jäi lisää edellään kokonaistilanteessa olevalle Espanjan Dani Sordolle. Lappi on seitsemäntenä.

– Oli aika työlästä. Oli vaikea löytää ajorytmi, Lappi totesi ja arvuutteli, miten seuraavaksi ajettava yli 38 kilometrin erikoiskoe mahtaa sujua.

Fordilla ajava Teemu Suninen pyörähti erikoiskokeella ja menetti muutaman sekunnin.

– Renkaiden alla oli soraa, kun jarrutin. Menimme vähän leveäksi, mutta tällaista tämä on, kun on tiellä ensimmäisten joukossa, kolmantena erikoiskokeelle startannut Suninen sanoi.

Suninen jatkaa kokonaistilanteessa kymmenentenä.

Tänään ajetaan vielä seitsemän erikoiskoetta. Kauden 9/13 MM-ralli päättyy huomenna.

