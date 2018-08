Latvala tiukassa taistossa Hyundai-kuskien kanssa – Tänak pitää johtonsa Ogieriin

Toyotan Ott Tänak sai hieman taipua kiistakumppanilleen Sebastien Ogierille, kun Saksan MM-rallin lauantai jatkui iltapäivätauon jälkeen päivän viidennellä ja koko kisan 12. erikoiskokeella. Ero toki kaventui vain puolella sekunnilla 9,4 kilometrin ek:lla, ja Ford-tähti Ogier on nyt 13,6 sekuntia virolaista Tänakia perässä. Tänään ajetaan vielä kolme erikoiskoetta.

Kolmantena ajava Toyotan Jari-Matti Latvala puolestaan käy tiivistä kamppailua Hyundain miesten kanssa. Latvala johtaa Dani Sordoa 0,6 sekunnilla ja Thierry Neuvillea 1,9 sekunnilla. Kärkeen Latvalalla on eroa 42,4 sekuntia.

– Hienoa, rehtiä taistoa. Luulin vetäneeni hyvän pätkän, mutta Dani oli sitäkin nopeampi, Sordon voittamalla ek:lla neljänneksi sijoittunut Latvala kuittasi MM-sarjan sivustolla.

Toyota-tallitoveri Esapekka Lappi oli ek:lla kahdeksas, ja kokonaistilanteessa hän jatkaa kuudentena. Kolmossijasta vääntävään kolmikkoon Lapilla on matkaa hieman yli kymmenen sekuntia.

– Muutama virhe, mutta ihan ookoo, Lappi summasi.

Fordilla ajava Teemu Suninen jatkaa yhdeksäntenä.

