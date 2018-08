Latvala tiukassa taistossa Hyundai-kuskien kanssa – Tänak pitää johtonsa Ogieriin

Fordin ranskalaisässä Sebastien Ogier koki kovia Saksan MM-rallin 13. erikoiskokeella. Kisassa toisena ollut Ogier putosi kauas kärkitaistosta koettuaan rengasrikon 38,57 kilometrin mittaisella ek:lla. Toyotan Ott Tänak johtaa rallia yli 40 sekunnilla ennen toiseksi noussutta Hyundain Dani Sordoa. Toyotan Jari-Matti Latvala on kolmantena.

– En tiedä miten se (rengasrikko) tapahtui, ajoin samaa linjaa kuin aina. Kivien kanssa on aina vähän arpajaista, sehän tiedetään, yhdeksänneksi rallissa romahtanut Ogier totesi MM-sarjan sivustolla.

Tallipäällikkö Malcolm Wilson murehti Fordin lauantaita, sillä aiemmin Elfyn Evans paukautti rallista ulos. MM-pistetilanteessa Ogierin ongelmat merkitsevät sitä, että välimatka pistekärjessä olevaan Hyundain Thierry Neuvilleen kasvanee. Ja Tänak on tulossa myös mestaruustaistoon.

– Toivottavasti Seb pääsee vielä ohi (kahdeksantena olevasta) Teemu Sunisesta ja (seitsemäntenä olevasta) Andreas Mikkelsenistä, mutta kyllä tuo seitsemäs sija on parasta, mitä tässä voi enää toivoa. MM-tilanne ei näytä enää niin hyvältä kuin vielä muutama minuutti sitten. Mutta on tässä vielä neljä rallia jäljellä, ja kuten huomaatte, kaikenlaista voi sattua, Wilson pohdiskeli.

Sordo on voittanut molemmat erikoiskokeet iltapäivätauon jälkeen. Hän johtaa Latvalaa 5,1 sekunnilla ja Neuvillea 6,7 sekunnilla. Viidentenä on Toyotan Esapekka Lappi, 12,3 sekunnin päässä Neuvillesta.

Tänään ajetaan vielä kaksi erikoiskoetta.

https://www.wrc.com/en/wrc/livetiming/page/4175—-.html

STT

