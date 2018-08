Lehti: Googlen työntekijät protestoivat sensuroidun hakukoneen valmistelua Kiinaan

Hakukonejätti Googlen työntekijät arvostelevat yhtiön päätöstä salaisesti valmistella sensuroitua versiota hakukoneestaan Kiinaan, kertoo sanomalehti New York Times.

Lehti on saanut haltuunsa työntekijöiden allekirjoittaman kirjeen, jossa he vaativat Googlelta lisää avoimuutta. Kirjeen on allekirjoittanut noin 1 400 työntekijää, lehti kertoo lähteidensä tietoihin perustuen.

Google vetäytyi Kiinasta kahdeksan vuotta sitten vastalauseena sensuurille ja hakkeroinnille.

https://www.nytimes.com/2018/08/16/technology/google-employees-protest-search-censored-china.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region®ion=top-news&WT.nav=top-news

STT

