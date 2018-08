”Leimakirveet heiluvat, loka lentää somessa ja joku jossain taatusti loukkaantuu” – mustavalkoiselle keskustelukulttuurille on pantava piste, vaatii keskustan Kaikkonen

Yhteiskunnalliseen keskusteluun on pesiytynyt yhden totuuden mustavalkoinen kulttuuri, jonka kehitykselle on pantava piste. Tätä mieltä on keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

Kaikkonen kertoo tavanneensa eri puolilla Suomia turhautuneita ihmisiä, jotka hänen mukaansa hädin tuskin uskaltavat enää avata suutaan.

– Leimakirveet heiluvat välittömästi, loka lentää somessa ja joku jossain taatusti loukkaantuu, Kaikkonen kummeksui kesäkokouspuheessaan.

Hänen mielestään torailevasta keskusteluilmapiiristä äärimmäinen osoitus on maahanmuuttokeskustelu. Hän arvioi, että suomalaisten enemmistö ei edusta maahanmuuttokeskustelussa ääripäitä.

– He haluavat auttaa sotaa pakenevia, hädänalaisia ihmisiä mutta eivät hyväksy sitä, että tänne tullaan vain taloudellisten etujen perässä.

Kaikkonen katsoo, että suomalaiset edellyttävät elämistä Suomen lakien mukaan sekä suomalaisen elämänmuodon, ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja oikeusvaltion kunnioittamista.

– He (enemmistö suomalaisista) eivät halua, että Suomeen syntyy maahanmuuttajien rinnakkaisyhteiskuntia, niin kuin esimerkiksi Ruotsissa valitettavasti on tunnetuin seurauksin käynyt.

Keskustan eduskuntaryhmä pitää kesäkokousta Vantaalla tänään ja huomenna.

STT

