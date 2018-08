Liikenteessä lisää tarkkuutta

Kesä on edennyt siihen vaiheeseen, että koulujen alku näkyy kaduilla ja liikenteessä. Suuri osa Salon seudun kouluista aloittaa tällä viikolla uuden lukuvuoden.

Kaduille ja maantielle tulee paljon pieniä kulkijoita. Joukossa on myös ekaluokkalaisia, joille niin koulu kuin sinne kulkeminenkin ovat vielä vieraita.

Koulutien aloittava lapsi saa toivottavasti hyvän opastuksen koulumatkaan ja liikenteeseen jo kotona. Muutamaan kertaan yhdessä kävelty koulumatka auttaa pientä koululaista hahmottamaan liikenteen ja vaarapaikat. Huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti kadunylityksiin, vaikka risteyksessä olisi liikennevalot.

Koulujen alku vaatii liikenteessä kaikilta entistä suurempaa huolellisuutta. Pienten lasten käyttäytyminen ei aina ole ennalta arvattavaa, joten yllättäviinkin tilanteisiin on syytä varautua.

Erityisen vaarallisia paikkoja ovat suojatiet, vaikka juuri niiden pitäisi olla jalankulkijalle turvallisia. Salossakin on useita tapauksia, kun suojatien eteen pysähtyneen auton ohi ajetaan toista kaistaa pysähtymättä ja pahimmillaan suoraan jalankulkijan päälle.

Suojateiden kunnioittamisen pitäisi olla jokaisella autoilijalle itsestään selvää. Juuri nyt on oikea aika kiinnittää huomiota omaan ajotapaan ja suojatien kohtaamiseen.

Joissakin uusissa autoissa on tekniikkaa, jotka auttavat kuljettajaa havaitsemaan vaaratilanteet. Tutkat ja kamerat tarkkailevat liikennettä ja valvovat piiloon jääviä kuolleita kulmia. Parhaimmillaan hätäjarrutusjärjestelmä jopa pysäyttää auton, jos kuljettaja ei uhkaavaa tilannetta huomaa.

Itsenäiseen ajoon kykenevät autot yleistyvät nopeasti ja samalla tekniikka kehittyy entistä paremmaksi.

Tekniikka auttaa, mutta vastuun kantaa kuljettaja. Tätä vastuullista ajamista tarvitaan erityisen paljon nyt, kun koulut aloittavat toimintansa.

Liikutaan siis kaduilla vastuullisesti, noudatetaan sääntöjä, otetaan huomioon toiset ja annetaan mahdollisuus myös toisten tekemien virheiden korjaamiseen.