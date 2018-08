Lipsanen on hukannut loikistaan herkkyyden – EM-finaali päättyi pettymykseen

Kolmiloikkaaja Simo Lipsanen epäonnistui kunnonajoituksessaan Berliinin EM-kisoihin. Lipsaselta odoteltiin suoritusta, jolla hän venyi viime kesänä 22-vuotiaiden EM-hopeaan ja SE-tulokseen 17,14. Tuloksena oli nyt yhdeksäs sija 16,46 metrin loikilla.

Lipsasen vauhdinjuoksusta ja loikista puuttui edelliskesän herkkyys.

– Kaikki oli pelissä, mutta ei ollut lankulla tehoja tarpeeksi, Lipsanen tunnusti..

– Suorituksessa oli myös teknisiä puutteita. Ei ollut loikka hallinnassa.

Lipsanen hyppäsi kauden parhaan tuloksensa 16,84 kesäkuun puolivälissä. Heinäkuun alussa hän pääsi vielä Lausannessa 16,81:een. Sen jälkeen Lipsasen paras loikka on 16,51 Berliinin karsinnasta.

EM-finaalin Lipsanen aloitti tuloksella 16,37. Toinen meni rikki, ja paras tulos syntyi kolmannella ja viimeiseksi jääneellä yrityksellä.

– On tämä pettymys, koska tavoite oli korkeammalla. Terveystilanne on hyvä, joten vaikea tähän tulokseen on sanoa syytä, Lipsanen kertoi.

Lipsanen ei ryhtynyt jossittelemaan sillä, että hän tipahti kahden sentin erolla kolmelta viime kierrokselta.

– Oikeat kaverit menivät jatkoon. He ansaitsivat paikkansa, Lipsanen totesi.

