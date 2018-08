Logistiikkayritys Tukolta synkät näkymät: Liiketoiminnat alas, tuloksena voi olla kaikkien työntekijöiden

Logistiikkayhtiö Tuko on käynnistänyt liiketoimintojen lakkaamiseen liittyvät yt-neuvottelut. Yhtiön tämän hetkisen käsityksen mukaan Tukon liiketoiminnat joudutaan ajamaan alas ja neuvottelujen tuloksena voi olla kaikkien työntekijöiden eli 170 ihmisen irtisanominen.

– Voi sanoa, että tilanne ei tällä hetkellä kovin hyvältä näytä, toimitusjohtaja Juha Viskari sanoo.

Yt-neuvotteluiden syynä on päivittäistavarahankintamarkkinan muutoksesta johtuva merkittävä liikevaihdon laskeminen. Yhtiön mukaan sen liikevaihto on laskenut runsaasta 700 miljoonasta eurosta alle 300 miljoonaan.

Tuko on hoitanut Wihurin, Heinon Tukun ja Stockmannin hankinta- ja logistiikkapalvelua. Wihuri siirtyi käyttämään omaa logistiikkakeskustaan, Stockmannin Herkku-ruokakaupat puolestaan siirtyvät vuoden lopulla S-ryhmän hankinta- ja logistiikkapalveluiden piiriin. Suomen Lähikaupan Siwat ja Valintatalot siirtyivät Keskon piiriin jo aiemmin.

– Uutta riittävää liiketoimintavolyymiä ei ole vielä näköpiirissä. Eikä voi sanoa, että sellaista varmasti edes olisi näköpiirissä, Viskari sanoo.

Viskarin mukaan yt-neuvotteluissa käännetään kaikki kivet ja kannot, mutta tulevaisuus on hyvin epävarma.

-Yhtiön hallituksen tämänhetkisen käsityksen mukaan yhtiön liiketoiminnat joudutaan ajamaan alas.

Tukon yt-neuvotteluista uutisoi aiemmin Yle.

https://yle.fi/uutiset/3-10341535

STT