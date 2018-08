Lombok-saarta ravistelleen järistyksen kuolonuhriluku noussut – ainakin yli 400 ihmistä sai surmansa

Indonesian viranomaisten mukaan Lombokin saarta reilu viikko sitten ravistellut voimakas maanjäristys on tuoreimpien tietojen mukaan surmannut ainakin 436 ihmistä. Kuolonuhrien määrän uskotaan edelleen nousevan pelastustöiden jatkuessa.

Asiasta uutisoivat muun muassa Jakarta Post ja CNN.

Reilu viikko sitten sunnuntaina sattunut järistys oli voimakkuudeltaan 6,9. Sen jälkeen Lombokilla on koettu satoja jälkijäristyksiä. Voimakkain jälkijäristys sattui torstaina ja se oli voimakkuudeltaan 5,9.

Jopa 80 prosenttia saaren pohjoisosan rakennuksista tuhoutunut

CNN:n mukaan Indonesian hätätilavirasto, armeija ja poliisi ovat vieneet ruokaa ja muuta hätäapua 350 000 ihmiselle, jotka ovat lähteneet järistysalueilta. Punaisen Ristin edustaja kertoo uutiskanavalle, että monet ovat siirtyneet kukkuloille ja vuorille, sillä he pelkäävät tsunamia.

Lombok on 4 500 neliökilometrin saari, jonka pohjoisosassa asuu pääasiassa paikallisia. Turistit pysyttelevät pääosin eteläisellä rannikolla. Hallituksen arvion mukaan 80 prosenttia pohjoisosan rakennuksista on tuhoutunut.

Lombokin keskivaiheilla, jossa sijaitsee myös saaren suurin kaupunki Mataram, tuhot ovat vähäisempiä ja sähköä sekä vettä on saatavilla.

STT

