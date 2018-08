Lombokin maanjäristyksen virallinen uhriluku on jo yli 300

Indonesian Lombokin saarelle sunnuntaina iskeneen maanjäristyksen uhriluku on noussut yli 300:n. Viranomaiset kertoivat torstaina, että tuorein virallinen kuolonuhrien määrä on 319.

Ennen viimeisintä päivitystä virallinen arvio kuolleiden lukumäärästä oli 164. Määrä on kasvanut sitä mukaa, kun pelastustyöntekijät ovat päässeet järistyksen raunioittamille alueille.

Sunnuntain järistys oli voimakkuudeltaan 6,9. Tänään Lombokille iski tähän asti voimakkain jälkijäristys, joka oli voimakkuudeltaan 5,9.

STT

