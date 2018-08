Lounaismaan Osuuspankin toimialueen näkymät aiempaa paremmat

Lounaismaan Osuuspankin vuoden ensimmäinen puolisko sujui odotusten mukaisesti. Työllisyystilanteen parantuessa koko toimialueella, myös asuntokauppojen määrä piristyi kahdeksalla prosentilla.

– Asuntorahoitus on tietysti hyvin keskeistä meidän pankille ja korrelaatio työttömyyteen on hyvin vahva, kertoo Lounaismaan Osuuspankin pankinjohtaja Jukka Tuominen.

Kohentunut työllisyystilanne ja kuluttajien luottamus tulevaan näkyy myös luottojen hoidossa.

– Luottojen maksusuunnitelmien muutosten määrä on merkittävästi alhaisempi, verrattuna viime vuoteen, sanoo Tuominen.

Keväällä aloittaneen uuden toimitusjohtajan Jouni Hautalan ensimmäinen tulosjulkistus oli piristävää kuultavaa myös yritysten osalta.

– Salo on kokenut ennennäkemättömän nousun ja pudotuksen. Sellaista äkkinousua ei tuskin enää nähdä, mutta työttömyysaste on pudonnut merkittävästi ja työllisyystilanne on selvästi parantunut. Joka päivä on vähän parempi ja elon merkkejä on selvästi enemmän kuin aikaisemmin. Yritykset ovat uskaltaneet investoida ja muutenkin on selvästi sellainen eteenpäin menemisen into päällä, summaa Hautala.

