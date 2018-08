Luonnonhoitoa vapaaehtoisesti

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on luonnonsuojelun ydinajatus, jota kohti pyritään monin keinoin.

Yksi tärkeä voimavara on vapaaehtoistyö, jonka turvin Suomessa luontokohteita raivataan, niitetään, haravoidaan, rakennetaan ja samalla edistetään elinympäristöjen monimuotoisuutta.

Luonnonsuojelu vaatii rahaa ja hankkeet myös palkattuja työntekijöitä, mutta usein suhteellisen yksinkertaiseen fyysiseen työhön on myös vapaaehtoisilla hyvät edellytykset – sekä tahtoa.

Perniön Kiskonjoella on kunnostettu tänä kesänä jokiuomaa ja joen ympäristöä. Mukana on myös vapaaehtoisia.

Tavoitteena on tehdä taimenille suotuisampi joki sekä raivata ruovikoista ja rantaniityiltä elintilaa valtaavia vieraslajeja. Vapaaehtoiset poistavat jättipalsamia, viitapihlaja-angervoa, villasormustinkukkaa ja kuuruohoa eli juudaksenrahaa.

Jokiuomassa muun muassa siirretään kiviä, jotta vesi virtaisi paremmin ja vaelluskalojen lisääntyminen saisi otollisemmat olosuhteet.

Valonian ja Varsinais-Suomen elyn rinnalla töitä tekevät WWF:n 25 talkoolaista. Vapaaehtoisten panos on arvokas. Monimuotoisuuden säilyminen luo motivaatiota.

”Haluan, että lastenlapsetkin saisivat nauttia monimuotoisesta luonnosta. Tämä on sitä, mitä pystyn asian hyväksi tekemään”, sanoo yksi talkoolaisista. (SSS 17.8.)

Hyvä esimerkki ihmisen mahdollisuudesta tehdä luonnonsuojelutyötä kotiseudullaan löytyy myös Kemiönsaarelta.

Kemiönsaari on supikoirien portti saaristoon, ja lintujen pesimäsaarille päästessään ne voivat aiheuttaa suurta tuhoa.

Haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltua supikoiraa on metsästetty muutama vuosi tehostetusti Söderlångvikin kartanon mailla. Käytännössä työtä ovat tehneet mies ja metsästyskoirat, apuna on käytetty riistakameroita.

Samaan aikaan tehokkaan metsästyksen kanssa pyyntialueen haahkapesinnät ovat runsastuneet. Tieteellistä näyttöä yhteydestä ei ole, mutta supikoirien väheneminen edistää joka tapauksessa lintujen pesintää ja luo edellytyksiä linnuston monimuotoisuudelle.