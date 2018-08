Lyhyt sota loi rajan piikkilankoineen, lehmänhakureissukin voi tuoda sakot – Georgian sodasta kymmenen vuotta

Etelä-Ossetian ja Georgian välillä kulkee nykyään raja, joka muistuttaa paikoin valtionrajaa piikkilankoineen ja aitoineen. Se katkoo teitä ja halkoo peltoja aiheuttaen päänvaivaa paikallisille, joiden elämä levittäytyi ennen sotaa rajan molemmin puolin.

Silloin tällöin käy niin, että georgialainen paimen eksyy lehmänsä perässä Etelä-Ossetian puolelle tai georgialainen maanviljelijä lähtee poimimaan villiyrttejä vanhoilta apajilta. Jos jää kiinni, kohtalona on pidätys, sillä Etelä-Ossetiassa päivystävät venäläiset rajavartijat hyväksyvät vain luvalliset rajanylitykset virallisilla rajanylityspisteillä.

– Raja on vain muutaman Venäjän tukivaltion tunnustama, mutta se estää liikkumisen hyvin konkreettisesti, kertoo Ville Siikasalmi läheisestä Gorin kaupungista.

Siikasalmi työskentelee EU:n tarkkailuoperaatiossa, joka käynnistyi Georgian ja Venäjän sodan jälkeen kymmenen vuotta sitten. Se valvoo rauhansuunnitelman noudattamista, joskaan valvojilla ei ole vapaata pääsyä Etelä-Ossetiaan ja Abhasiaan.

Yksi operaation työkaluista on hotline-puhelinyhteys konfliktin osapuoliin. Sillä saadaan tietoa myös pidätettyjen kohtalosta.

– Pidätetty saa sakkorangaistuksen, ja suvun pitää usein kerätä rahat. Meidän avullamme vapauttaminen nopeutuu, kun perhe saa tietää, mitä pitää maksaa ja minne.

Ensin luodaan konflikti, sitten tarina

Etelä-Ossetia oli viisipäiväisen sodan päänäyttämö. EU ei ole tunnustanut uutta rajaa vaan pitää kiinni Georgian alueellisesta koskemattomuudesta. EU:n ulkopoliittinen edustaja Federica Mogherinimoitti sodan vuosipäivänä Venäjää kansainvälisen oikeuden rikkomisesta ja kehui Georgiaa ehdotuksista helpottaa rajaseudun ihmisten elämää.

– (Georgia) edustaa nyt demokraattisen vakauden mallia alueella, Mogherini sanoi.

Venäjä pyrkii legitimoimaan Etelä-Ossetian ja Abhasian itsenäisyyden ja vahvistamaan niiden Georgian-rajaa, sanoo Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Katri Pynnöniemi. Venäjä on myös tuonut kapinallisalueille omat joukkonsa.

Pynnöniemen mukaan Venäjän etu on ylläpitää konfliktia, ei ratkaista sitä. Siten se pystyy sekoittamaan Georgian sisäpolitiikkaa ja estämään Georgian Nato-jäsenyyden.

Pynnöniemi näkee Georgian sodan osaksi jatkumoa, koska Venäjä on aina turvannut enemmän voimaan kuin sopimuksiin.

– Mutta ehkä olennaisinta on Venäjän toimintamalli, jossa ensin luodaan konflikti ja sitten rakennetaan tarina, jolla pyritään oikeuttamaan voimankäyttö.

”Konflikti ei päällimmäisin kokemus”

Eniten sodasta kärsivät nykyään Georgian sisäiset pakolaiset, jotka ovat jättäneet kotinsa Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa. Heitä on Georgian sodan ja edellisen 1990-luvun konfliktin jäljiltä yli 200 000. Siikasalmen mukaan moni asuu kurjissa oloissa.

– Jos vertaa siihen, miten nopeasti Suomi uudelleenasutti Karjalan evakot, Georgian pakolaiset joutuvat asumaan edelleen pääosin tilapäisissä asumiskeskuksissa.

Sodan aikana Venäjän joukot etenivät myös Goriin, 30 kilometrin päähän Etelä-Ossetian rajasta. Taloissa näkyy yhä ammusten jälkiä, ja sodan muisto on säilynyt mielissä.

– Se ei kuitenkaan ole koko tarina, Siikasalmi sanoo.

– Silloin kun en ole töissä, konflikti ei ole päällimmäinen kokemukseni Georgiasta. Se, että yli 20 prosenttia Georgian pinta-alasta ei ole Tbilisin hallinnassa, ei tule vastaan muulloin kuin työpaikalla.

Rauhaa välittänyt Stubb: ”Toivoisin, että olisin ollut väärässä”

Alexander Stubbilla oli takanaan muutama kuukausi töitä Suomen ulkoministerinä, kun Georgian sota syttyi. Stubb oli myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin puheenjohtaja, joten hänen pöydälleen ilmestyivät päivittäiset raportit separatistien ja Venäjän joukkojen liikkeistä.

Taistelujen puhkeaminen keskeytti Stubbin Sardinian-loman, ja hän lensi Suomen kautta Pariisiin ja sieltä Tbilisiin Ranskan ulkoministeri seuranaan. EU:lla ei vielä ollut nykyisen kaltaista ulkopoliittista edustajaa, joten EU-puheenjohtajamaa Ranskasta tuli Etyj-puheenjohtajan rauhanvälityskumppani.

Georgian silloista presidenttiä Mihail Saakashviliä Stubb luonnehtii arvaamattomaksi. Moskovassa Stubb neuvotteli kokeneen ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa.

– Piinkova neuvottelija, raudanluja diplomaatti, Stubb sanoo.

Myöhemmin Helsingissä suurlähettiläspäivillä Stubb piti puheen, joka herätti runsaasti kritiikkiä. Stubb piti Georgian sotaa – päivää 080808 – maailmanpoliittisena käänteenä ja merkkinä siitä, että Venäjällä on halu ja kyky käyttää asevoimaa ulkopolitiikassaan.

– Toivoisin kovasti, että olisin ollut väärässä, mutta tässä tapauksessa olin valitettavan oikeassa, Stubb sanoo.

Stubb näkee Georgian sodan jatkeena Vladimir Putinin Münchenin turvallisuuskonferenssissa 2007 pitämälle kovasanaiselle puheelle, joka Stubbin mukaan konkretisoitui sittemmin Georgiassa ja Ukrainassa. Venäjä on hylännyt kansainvälisen oikeuden ja vähättelee pienille valtioille tärkeitä kansainvälisiä instituutioita.

– Suomen pitää kuulua niihin maihin, jotka tätä järjestelmää puolustavat, kehittävät ja uudistavat.

Vaikka sotatoimien jälkeen Georgian kriisi jäätyi ja Venäjä jatkoi samankaltaista politiikkaa Ukrainassa, Stubb karsastaa kysymystä siitä, mitä olisi voitu tehdä toisin.

– Jälkianalyysi on hyvästä, jälkiviisaus pahasta. Kun on ollut kansainvälisen politiikan kanssa tekemisissä akateemikkona, virkamiehenä ja poliitikkona, ehkä viisaus on siinä, että keskusteluyhteys on tärkein.

Konfliktinratkaisujärjestö CMI:n hallituksen nykyisenä puheenjohtajana Stubb viittaa monesti Martti Ahtisaaren sanoihin.

– Uskon rauhanvälitystoimissa presidentti Ahtisaaren viisauteen, jonka mukaan sen, minkä ihminen on aloittanut, hän pystyy lopettamaan.

