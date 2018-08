Maatalous- ja elinkeinoministeri tahtoo nopeita ratkaisuja maatalouden ahdinkoon

Maatalous- ja elinkeinoministeri Jari Leppä toivoo neuvottelupöydälle tulevien maaseudun kriisitukien helpottavan tuottajien kassavajetta mahdollisimman nopealla aikataululla.

– Keinoja on niin veroutuksessa kuin tukijärjestelmien puolella. Käytännön toimenpiteistä neuvotellaan reilun kahden viikon kuluttua, sanoo Axxell Brusabyn ammattioppilaitoksessa Kemiönsaaressa perjantaina vieraillut Leppä.

Hallituksen budjettiriihi käydään 19.–20. elokuuta. Budjettiriihessä hallitus käsittelee valtiovarainministeriön laatimaa talousarvioehdotusta.

Keskustalainen Leppä on toiveikas neuvottelujen lopputuloksesta. Hallituskumppanit ovat ilmaisseet huolensa maatalouden kannattavuudesta myös julkisesti.

– Hallituksella on selkeä tahtotila, että maatalouden heikko kannattavuus ja kuivuuden aiheuttamat vaikeudet näkyvät budjetissa. Olemme käyneet keskusteluja valtiovarainministeriön kanssa, ja kriisitukiin tullaan ottamaan kantaa.

Leppä lähtee neuvotteluissa liikkeelle kolmesta periaatteesta. Kassavaikutus on saatava nopeasti. Tuki ei saa pääomittua, vaan sen täytyy hyödyttää viljelijöitä. Tukitoimien täytyy olla myös hallinnollisesti yksinkertaisia aikaa vievien lainsäädäntöhankkeiden välttämiseksi.