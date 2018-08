Märynummi valittiin Varsinais-Suomen vuoden kyläksi

Salon Märynummi valittiin lauantaina Varsinais-Suomen vuoden kyläksi. ”Mainio yhdistelmä uutta ja vanhaa kyläkulttuuria”, perusteli raati.

– Märyä voi esitellä ylpeänä. Ei ole toista tällaista kylää! Meillä on mistä ammentaa. Ja nyt on muuallakin huomattu, miten hyvä meininki täällä on, kehuu Märynummen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Laura Leivo reilun tuhannen asukkaan kotikyläänsä.

Märynummella on muun muassa hyvät luontoliikuntamahdollisuudet. Kylässä on tenniskenttä, lasten leikkipuisto, yli viiden kilometrin opastettu ulkoilureitti ja koirienkoulutuskenttä Tassukallio.

Valaistulle hiihtoradalle ammutaan lunta tykillä. Vettä saa uimalammesta, jonka rannalla lämpiää kaupungin sauna. Kesäkuussa avattiin Salon ensimmäinen täyspitkä frisbeegolfrata.

Kylän keskustassa on päiväkoti, koulu, nuorisotila Mesta, urheilukenttä, jääkiekkokaukalo, Halikon vpk:n paloasema sekä kyläkauppa, joka hoitaa asiamiespostia ja pitää terassia.

