Matkavakuutushuijaus on yleisimpiä vakuutuspetoksia – tyypillisesti matkatavara ilmoitetaan varastetuksi tai vahinkoa liioitellaan

Matkavakuutuksiin liittyviä huijauksia ilmenee ympäri vuoden, eivätkä esimerkiksi lomakaudet aiheuta piikkiä ilmenneiden petoksien määrässä, arvioi Finanssialan vahingontorjunnasta vastaava johtaja Risto Karhunen. Samaa kertovat matkavakuutuksia tarjoavat vakuutusyhtiöt LähiTapiola, Turva ja OP. Syynä on, että ihmiset matkustavat entistä enemmän myös lomakausien ulkopuolella.

Karhunen arvioi, että matkavakuutushuijaukset kuuluvat yleisimpiin vakuutuspetoksiin.

– Pohjoismaissa vakuutusetsivän pöydälle päätyy eniten ajoneuvoihin liittyviä epäselviä vahinkoja, mutta aina silloin tällöin myös matka- ja matkustajavakuutusjuttuja. Yleensä ne selviävät kuitenkin ihan tavanomaisessa vahinkokäsittelyssä, Karhunen kertoo.

Tekaistussa tarinassa varkaan mukaan lähtevät kännykät ja järjestelmäkamerat

Etenkin matkatavaroista tehdyt huijaukset ovat tyypillisiä. Tyypillisessä huijauksessa tavara kerrotaan varastetuksi tai tuhoutuneeksi. Lisäksi oikeastikin sattunutta vahinkoa saatetaan liioitella.

Yleensä tarina on, että tuntematon ihminen on napannut vakuutuksenottajan kantaman laukun tai repun ja häipynyt ihmistungokseen. Varastettu laukku on vahinkoilmoituksessa tyypillisesti sisältänyt pari kännykkää, tabletin tai kannettavan tietokoneen ja mahdollisesti myös arvokkaan järjestelmäkameran.

– Yllättäen anastetuksi ilmoitetun omaisuuden määrä korreloi matkan kokonaiskustannusten kanssa, LähiTapiolan viestinnästä kerrotaan sähköpostitse.

OP:n henkilöasiakkaiden omaisuusvakuutuspalvelun johtaja Markus Uimonen kertoo, että OP:llä noin 40 prosenttia ilmoitetuista vahingoista liittyy mobiililaitteisiin.

– Tämä on ihan luonnollista, koska harva lähtee matkalle ilman mitään mobiililaitetta tai tablettia, Uimonen sanoo.

Lisäksi vakuutusyhtiöiden mukaan petoksissa ilmenee esimerkiksi sairaalakuluihin liittyviä kuittihuijauksia.

Matkatavaravakuutuksien korvauksista ei ole erillisiä tilastoja. Matkasairauksia tai -tapaturmia sen sijaan korvattiin viime vuonna kappalemäärissä noin 110 000, ja niiden yhteenlaskettu korvaussumma oli noin 73 miljoonaa euroa, Finanssiala kertoo.

Finanssialan selvitykseen perustuvan arvion mukaan vakuutusetsivät paljastivat viime vuonna petosmielessä tehtyjä vahinkokorvaushakemuksia noin 30 miljoonan euron edestä. Arvio kattaa myös muut kuin matkavakuutuspetokset.

Vakuutusyhtiöistä viesti on, että epäselvien vahinkoilmoituksien osuus kokonaisuudesta on melko pieni. Näistä osa selviää aidoiksi korvaustapauksiksi ja pienempi osa varsinaisiksi huijauksiksi. Esimerkiksi LähiTapiolan mukaan kaikista vahinkoilmoituksista noin viidessä prosentissa havaitaan epäselvyyksiä.

STT

