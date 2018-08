Median lokaaminen riitti – yli 200 sanomalehteä liittyi Trumpin hyökkäyksiä vastustavaan kampanjaan

Yhdysvalloissa yli 200 sanomalehteä on lähtenyt mukaan lehdistönvapauskampanjaan, joka vastustaa presidentti Donald Trumpin hyökkäyksiä mediaa vastaan. Trump on toistuvasti syyttänyt valtamediaa valeuutisten suoltamisesta ja kutsunut toimittajia muun muassa kansan vihollisiksi.

Boston Globe -lehden aloittama kampanja kulkeekin tunnuksella #EnemyOfNone (ei kenenkään vihollinen). Kampanja näkyy kannanottoina lehtien pääkirjoitussivuilla.

– Presidenttimme toistelee mantraa, jonka mukaan median edustajat, jotka eivät tue Yhdysvaltojen hallinnon linjaa, ovat kansan vihollisia, Boston Globe kirjoittaa pääkirjoituksessaan.

Lehden mukaan Trumpin valheet ovat erityisen vaarallisia levitessään maihin, joissa lehdistönvapaus ei voi hyvin. Trumpin puheet ovat rohkaisseet Venäjän presidentti Vladimir Putinia ja Turkin Recep Tayyip Erdogania kuvaamaan toimittajia vihollisina, Boston Globe kirjoittaa.

Trumpin kynsiin usein joutunut New York Times muistutti, että lehdistöä pitää kritisoida, kun se tekee virheitä.

– Mutta epämiellyttävien totuuksien väittäminen valeuutisiksi on vaarallista demokratialle. Ja toimittajien kutsuminen kansan vihollisiksi on vaarallista, piste, lehti kirjoittaa.

STT

