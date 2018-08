Merikotkakannan kasvu on hiipunut lajin tärkeimmillä esiintymisalueilla, kertoo WWF:n merikotkatyöryhmä. Merikotkia on ollut Suomessa eniten esimerkiksi Saaristomerellä ja Merenkurkussa.

Suomenlahdella ja Perämerellä merikotkien määrä on yhä kasvanut.

Suomessa syntyi tänä vuonna noin 450 merikotkan poikasta. Lukumäärä on samaa suuruusluokkaa kuin edellisinä vuosina.

Vainottu merikotka on Suomen suurin petolintu. 1970-luvulla laji oli Suomessa sukupuuton partaalla.

STT

Kuvat: