Metoo-liikkeen johtohahmoihin kuuluva Asia Argento kiistää ahdistelleensa alaikäistä poikaa

Italialainen näyttelijä ja ohjaaja Asia Argento kiistää ahdistelleensa seksuaalisesti 17-vuotiasta poikaa hotellihuoneessa vuonna 2013. Argento on kuulunut metoo-liikkeen johtohahmoihin.

– Kiistän ja torjun New York Timesin artikkelissa esitetyt väitteet ja sen, miten ne on uutisoitu muussa mediassa. Olen syvästi järkyttynyt ja loukkaantunut siitä, että joudun lukemaan täysin valheellisia uutisia. Minulla ei ole koskaan ollut minkäänlaista seksuaalista suhdetta [Jimmy] Bennettin kanssa, kertoo Argento agenttinsa julkaisemassa tiedotteessa.

– Suhteeni häneen oli useiden vuosien ajan silkkaa ystävyyttä. Se päättyi, kun päädyin julkisuuteen Weinstein-tapauksessa. Bennett yhtäkkiä vaati minulta erittäin suurta rahasummaa. Päätimme suhtautua hänen avunpyyntöönsä myötätuntoisesti sillä ehdolla, että hän ei enää tunkeutuisi elämäämme, Argento selittää.

Argento oli yksi ensimmäisistä naisista, joka toi julkisuuteen väitteitä elokuvatuottaja Harvey Weinsteinin seksuaalisesta ahdistelusta. Argento on syyttänyt Weinsteinia raiskauksesta.

Weinstein käy parhaillaan oikeutta, jossa häntä syytetään useista raiskauksista ja muista seksuaalirikoksista. Jos Weinstein todetaan syylliseksi, hän voi joutua vankilaan loppuelämäkseen.

Todisteet maksusta vuodettiin

Kaliforniassa viranomaiset ilmoittivat selvittävänsä asiaa sen jälkeen, kun New York Times oli paljastanut, että Argento maksoi 380 000 dollaria muusikko-näyttelijä Bennettille, jotta Bennett ei kertoisi hotellihuoneen tapahtumista.

Asia käy ilmi maksun järjestäneiden asianajajien välisistä asiakirjoista, jotka tuntematon taho vuoti lehdelle. Asiakirjojen aitouden New York Timesille vahvistivat kolme eri ihmistä, jotka ovat olleet tekemisissä järjestelyn kanssa. Asiakirjojen mukana sanomalehdelle vuodettiin hotellihuoneessa otettu valokuva, jossa sekä Argento että Bennett ovat.

Argentoa ei tällä hetkellä epäillä rikoksesta. Hän oli tapahtuma-aikaan 37-vuotias.

Los Angelesin piirikunnan sheriffin yksikön johtaja Darren Harris kertoo tiedotteessa, että yksikkö on tietoinen vuoden 2013 epäillyistä tapahtumista.

Bennettin asianajaja sanoi myöhään maanantai-iltana paikallista aikaa, etteivät viranomaiset ole olleet häneen vielä yhteydessä. Bennett ei ole kommentoinut asiaa New York Timesille.

Bennett esiintyi lapsinäyttelijänä Argenton elokuvassa Petollinen on ihmissydän (2004). Bennett esitti Argenton roolihahmon poikaa.

STT

