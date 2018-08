Metsä Groupin Äänekosken tehdas toimii nyt täydellä höökillä – miljoonas sellutonni valmistui

Metsäteollisuuskonserni Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas on saavuttanut täyden tuotantokapasiteettinsa, konserni kertoi maanantaina.

Metsä Group kertoo olevansa täyden tuotantokapasiteetin myötä maailman suurin markkinahavusellun tuottaja. Vuoden toiminut tehdas valmisti miljoonannen sellutonninsa viime viikolla. Konsernin mukaan tuotantotavoite saavutettiin suunnitelmien mukaan aikataulussa.

Äänekosken tehtaan kapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua sekä muita biotuotteita vuodessa. Tehdas maksoi 1,2 miljardia euroa, mikä on Suomen metsäteollisuuden kaikkien aikojen suurin investointi.

Metsä Groupin elokuun alussa julkistama toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi yli 90 miljoonalla eurolla edellisvuoden vastaavasta ajasta.

STT

Kuvat: