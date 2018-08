Metsä Groupin tulos nousi rutkasti – sellu ja kartongit vetivät

Metsä Groupin vertailukelpoinen liiketulos nousi huhti-kesäkuussa 210 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 119 miljoonasta eurosta. Yhtiön mukaan tulos on vahva. Sellu ja kartongit olivat pääosissa, mutta myös muilla liiketoiminta-alueilla kehitys oli myönteistä.

– Hyvän tuloksen mahdollistivat viime vuosien kehitysinvestointiohjelman tuoma myyntivolyymien kasvu ja tuotantotehokkuuden paraneminen yhdessä suotuisan globaalin talouskehityksen kanssa, sanoo pääjohtaja Ilkka Hämälä tulostiedotteessa.

Metsä Groupin investoinneista suurin on Äänekosken biotuotetehdas. Hämälä kertoo, että tänä vuonna investointien painopiste on puutuoteteollisuudessa. Yhtiö lisää myös kapasiteettia pehmopapereiden valmistuksessa.

Lisäksi yhtiö on aloittanut esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta.

Metsä Group odottaa, että sellu- ja sahatavaramarkkinat pysyvät vahvoina kuluvalla vuosineljänneksellä. Myös ensikuidusta valmistetun kuluttajapakkauskartongin kysynnän arvioidaan jatkavan kasvuaan.

Konsernin kartonkiyksikön Metsä Boardintoimitusten odotetaan kuitenkin pysyvän suunnilleen nykyisellä ennätysmäisellä tasolla.

STT

