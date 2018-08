Kemiönsaarella, Salossa ja Somerolla on tarkoitus kaataa yli viisituhatta valkohäntäpeuraa 1. syyskuuta alkavalla jahtikaudella. Pyyntilupia on ennätysmäärä. Tavoitteena on katkaista peurakannan huima kasvu.

Villiruuan arvostus on nousussa, mutta valkohäntäpeuran lihan tarjonta on yhä vähäistä. Saaliin myynti ei ole kuulunut suomalaiseen metsästysperinteeseen, mutta nyt riistalihan saatavuutta on alettu kehittää.

