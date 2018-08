Metsästyksen myötätuuli

RAUNO SAARI. Elokuun myötä käynnistyy uusi metsästyskausi. Se käynnistyy myönteisessä hengessä.

Ymmärrys metsästykseen on vahvistunut vuosi vuodelta. Se jopa yllättää, kun ajattelee meneillään olevaa kaupungistumista ja maaseudun vanhenemista.

Tuore taloustutkimuksen raportti kertoo, että nyt 66 prosenttia eli kaksi kolmasosaa kansalaisista suhtautuu metsästykseen myönteisesti. Vain 10 prosenttia ilmoittaa melko tai erittäin kielteisen asenteen.

Suhtautuminen on sitä myönteisempää, mitä lähempää metsästystä seurataan. Kyse ei ole kuitenkaan vain ”tuttu naapurin isäntä” -ilmiöstä. Kolmannes niistäkin kansalaisista, jotka eivät tunne yhtään metsästäjää, eivätkä tunne edes kiinnostusta metsästykseen, ajattelevat kuitenkin metsästyksestä myönteisesti.

Näistäkin vastaajista reilu kolmannes suhtautuu lisäksi metsästykseen neutraalisti ja vain neljännes kielteisesti.

Arvailujen varassa ovat syyt, jotka ovat viime vuosien myönteisen asennekehityksen takana. Niitä voivat olla riistakantojen hoitotyö, onnistumiset kantojen säätelyssä, eläinten aiheuttamat lisääntyneet vahingot metsissä, pelloilla ja puutarhoissa sekä hirvieläinten ja liikenteen yli 5 000 vuosittaista ryttäystä maanteillä.

Metsästäjät ja metsästystä valvovat viranomaiset ovat jotain joka tapauksessa tehneet oikein. Osuutensa on varmasti avoimella keskustelulla, joka on karsinut epäluuloja ja ravistellut lukkiintuneitakin asenteita.

Syyskuussa alkaa valkohäntäpeuran eli valkohäntäkauriin metsästys. Niitä on nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Pääosin lounaiseen Suomeen ja Hämeeseen keskittyväksi talvikannaksi arvioidaan 100 000 peuraa, ja kanta on voimakkaassa kasvussa.

Samalla alueella lisääntyy metsäkauris. Sen kannasta ei ole tuoreita arvioita. Havainnot kertovat, että kanta on vahva. Kauriit viihtyvät näillä alueilla, lisääntyvät ja voivat hyvin.

Åbo Akademin tutkija on esittänyt lounaisen saaristomme vaikeimmille punkki-alueille peuraeläinten totaalimetsästystä ratkaisuna uhkaavasti lisääntyneeseen punkkiepidemiaan.

Peurat ja kauriit ovat punkkien suosikki-isäntiä. Se tiedetään. Muilta osin esitetty ajatus ei ole tästä elämästä.

Hirvieläimet voidaan varmasti poistaa joiltain alueilta ainakin joksikin aikaa. Eläinten poistaminen yhdestä paikasta luo kuitenkin tyhjiön, joka täytyy.

Lisäksi pitäisi alueelta tuhota jänikset, ketut, supikoirat, jopa pienet nisäkkäät, jotka kaikki toimivat punkkien kantajina. Punkkeja on tavattu aivan pohjoisimmassa Suomessa Enontekiöllä ja Inarissa paikoissa, joissa valkohäntäpeuraa ja kaurista ei voi syyllistää. Siellä punkin levittäjinä ovat toimineet koirat ja kissat.

Harkitumpaan lopputulokseen päästään, kun keskitytään nyt alkavalla kaudella tunnollisesti lisättyjen metsästysaikojen ja pyyntilupien täysimääräiseen käyttöön.

Rauhallisia, varmoja ja turvallisia laukauksia sekä jatkuvaa myötätuulta alkavalle metsästyskaudelle.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva entinen maaherra.