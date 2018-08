Morandin turmasillan kunnossapidosta vastannut yhtiö vastatuulessa – osakekauppa keskeytettiin

Italialaisen infrastruktuuriyhtiö Atlantian osakkeen arvo on tänään laskenut lähes neljänneksen Genovassa tiistaina tapahtuneen Morandin sillan romahduksen seurauksena. Pääosa Atlantian tulovirrasta tulee sen omistamasta Autostrade-yhtiöstä, joka vastasi sillan ja Italian moottoritieverkoston kunnossapidosta.

Tiistaisessa siltaonnettomuudessa on kuollut 39 ihmistä ja loukkaantunut 16. Useita ihmisiä on yhä kateissa. Usean asiantuntijan mukaan sillan romahdus oli odotettavissa.

Kaupankäynti Atlantian osakkeilla oli keskeytetty noin tunnin ajan Milanon pörssissä ja palatessaan markkinoille osakkeen arvo oli kutistunut 24 prosenttia. Osakkeen arvo oli jo tiistaina hienoisessa laskussa. Eilen Milanon pörssi oli suljettu kansallisen vapaapäivän vuoksi.

Italian hallitus osoitti keskiviikkona syyttävällä sormella Autostradea ja kertoi, että se irtisanoo sopimuksen yhtiön kanssa. Hallitus on aikeissa sakottaa yhtiötä 150 miljoonan euron sakolla sopimusrikkomusten vuoksi.

Turmapaikalla keskiviikkona vierailleet italialaisministerit syyttivät Autostradea siitä, että se olisi sillan kunnossapidon sijaan siirtänyt tiemaksut yhtiön omistajien taskuun. Varapääministeri Luigi Di Maion mukaan onnettomuus olisi ollut vältettävissä. Yhtiö on torjunut syytökset.

Siltoja ei suunniteltu raskaalle liikenteelle

Italian 45 000 sillasta tai tunnelista yli 300 on romahdusvaarassa, jos niiden kriittisiin ongelmakohtiin ei puututa ajoissa, arvioi infrastruktuurin kunnossapidon asiantuntija La Repubblica -lehdelle keskiviikkona.

Moottoriteiden silloista ja tunneleista 70 prosenttia on yli 40 vuoden ikäisiä, ja monet niistä suunniteltiin aikoinaan lähinnä kevyttä liikennettä varten. Raskaan liikenteen lisäännyttyä sillat ovat viime vuosikymmenien aikana joutuneet suunniteltua suuremman rasituksen kohteeksi.

STT

Kuvat: