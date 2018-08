Mr. Gay Europe sai kruununsa Puolassa – vastalauseista huolimatta

Mr. Gay Europen tittelin on voittanut 30-vuotias saksalainen Puolan Poznanissa järjestetyssä finaalissa. Tilaisuus järjestettiin maassa, joka tunnetaan arvokonservatiivisuudestaan ja hartaasta katolisuudestaan.

Aiemmin päivällä kaupungissa järjestettiin Pride-kulkue, jota vastassa oli noin 200 vastamielenosoittajan joukko.

– Ei ole oikein antaa etuoikeuksia heille tai nostaa heidät perheiden tasolle. Adoptio-oikeuden antaminen näille luonnonoikuille on absurdia, kertoi eräs mielenosoittajista uutistoimisto AFP:n toimittajalle.

Samaa sukupuolta olevilla pareilla ei ole adoptio-oikeutta Puolassa. Vuonna 2014 tehdyn kyselyn mukaan 70 prosenttia puolalaisista on sitä mieltä, ettei homosuhteita voida hyväksyä.

