MTV: Lentokapteeni puhalsi 1,5 promillea Helsinki-Vantaan kentällä

Poliisi epäilee lentokapteenin syyllistyneen ilmaliikennejuopumukseen keskiviikkona Helsinki-Vantaan lentokentällä, kertoo MTV.

Poliisi sai ilmoituksen juopumusepäilystä kentältä, ja poliisipartio puhallutti koneen koko henkilökunnan. Muille alkometri näytti nollaa, mutta kapteeni puhalsi puolitoista promillea.

Itä-Uudenmaan poliisi ei kerro, mistä lentoyhtiöstä oli kyse eikä myöskään kapteenin kansallisuutta tapauksen keskeneräisyyden vuoksi.

Lentokone ei vielä ollut lähdössä, vaan lähtöselvitysvaiheessa. Kapteeni ei vielä istunut koneen ohjaamossa tekemässä lähtötarkastuksia.

Rikoskomisario Leif Malmberg Itä-Uudenmaan poliisista kertoo MTV:lle, että tapaus on lain tulkinnan kannalta epäselvä ja siitä on neuvoteltava syyttäjän kanssa.

Malmbergin mukaan syyttäjän kanssa on keskusteltava, missä vaiheessa lentoonlähtöä rikos täyttyy.

Ilmaliikennejuopumuksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/lentokapteeni-puhalsi-puolitoista-promillea-helsinki-vantaan-lentokentalla/7033352#gs.oCsO=jM

STT

