Musk tviittasi harkitsevansa Teslan vetämistä pörssistä – kaupankäynti Teslan osakkeilla on keskeytetty

Sähköautoyhtiö Teslan toimitusjohtaja Elon Musk harkitsee yhtiön vetämistä pörssistä. Musk tviittasi asiasta tiistai-iltana Suomen aikaa. Tviitti aiheutti Teslan osakearvon nousemisen lähes kuudella prosentilla.

Kaupankäynti Teslan osakkeilla keskeytettiin Muskin tviitin jälkeen.

Osa Muskin tviittiä kommentoineista pohti, onko kyseessä vitsi. Teslalta asiaa ei tiistai-iltaan mennessä kommentoitu.

Teslan osakkeen arvo on ollut nosteessa elokuun alun osavuosikatsauksen jälkeen. Tesla teki odotettua enemmän tappiota, mutta yhtiö arveli toiminnan siirtyvän kannattavaksi jo kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Financial Times -lehti kertoi niin ikään tiistaina, että Saudi Arabian valtionrahasto olisi ostanut kolmesta viiteen prosenttia Teslan osakkeista.

Tesla on viimein saanut kansan sähköautona markkinoidun Model 3:n tuotannon toivottuun vauhtiin, ja auto on käynyt kaupaksi hyvin.

