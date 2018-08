Naakkojen rauhoitus purettiin – salolaisviljelijä ehti kärsiä satojentuhansien tappiot

Naakat menettivät rauhoitetun linnun statuksensa ja siirtyivät metsästyslain piiriin elokuun alussa.

Maa- ja metsätalousministeriö perustelee uudistusta naakkojen aiheuttamilla tuhoilla asutukselle ja maataloudelle sekä kannan vahvistumisella.

Naakat ovat ryövänneet salolaisen maanviljelijän Esa Rannikon herneviljelyksistä leijonanosan – noin 100 000 kiloa. Lisäksi naakat nokkivat mansikoita ja vesimeloneja. Kasviksia on joudutaan myös heittämään hävikkiin lintujen ulosteen vuoksi. Taloudelliset vahingot liikkuvat sadoissa tuhansissa.

Aiemmin rauhoitettujen eläinlajien aiheuttamiin tuhoihin on voinut hakea avustusta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Linnuista aiheutuneesta tappiosta ja vahingosta huolimatta Rannikko ei ole hyötynyt avustuksesta.

– Olen ilmoittanut tuhoista, mutta korvauksia ei ole tullut latin latia, viljelijä manailee.

Elokuussa rajoitukset poistuivat ja tuhatpäisistä parvista on hävitetty satoja lintuja. Rannikko toivoo metsästyksen pienentävän populaatiota. Naakkojen karkoittamiseen on vaadittu useina päivinä toistunut metsästys. Määrät eivät Rannikon mukaan ole olleet ”kauhean suuria”.

– Naakat ovat vähentyneet kun pelote on muuttunut todeksi, Rannikko toteaa. Linnut ovat siirtyneet Hajalan suuntaan, mutta herkuttelevat yhä Rannikon hernepelloilla.

Lintujen siirtymiseen vaikuttavat myös viljan puinnit. Nyt naakat saavat ruokaa muualtakin, ja ovat hajaantuneet pienemmiksi parviksi, Rannikko arvelee.

Salon Seudun luonnonsuojeluyhdistyksen varapuheenjohtaja Seppo Sällylä on skeptinen metsästyksen toimivuuteen naakkakannan karsimisessa.

– Satunnainen metsästys ei pidä parvia kauaa poissa tai vaikuta juuri kantaan. Harvalla maanviljelijällä tai metsästäjällä on aikaa pitkäkestoiseen naakkametsästykseen.

”Aiempien selvitysten mukaan naakkojen ampuminen ei ole vaikuttanut aiheutuneisiin vahinkoihin ja ratkaisumalli voi jäädä vaikutuksiltaan lyhytkestoiseksi”, todetaan myös Suomen ympäristökeskuksen lakiesitykseen antamassa lausunnossa.

Ympäristökeskus ilmaisee myös lausunnossa huolensa, että metsästyksen salliminen voi johtaa naakkojen häiritsemiseen tai tappamiseen alueilla, joista niistä ei koidu merkittävää haittaa.

– Lintujen tappaminen ei ole tavallisen siviilin asia, Sällylä painottaa.

Naakkojen ampumiseen pätevät samat metsästyslait kuin muihinkin riistalintuihin. Naakan metsästämiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa.