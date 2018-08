Espanjalainen tennistähti Rafael Nadal on voittanut kaksinpelin loppuottelun Toronton Masters-turnauksessa. Maailmanlistan kärkimies Nadal kukisti loppuottelussa kreikkalaisen Stefanos Tsitsipaksen 6-2, 7-6 (7-4).

Kyseessä on Nadalin 33. Masters 1000 -turnauksen voitto. Kyseessä on myös toinen kerta tällä kaudella, kun hän päihitti eilen 20 vuotta täyttäneen Tsitsipaksen loppuottelussa.

STT