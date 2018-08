Naisleijoniin ruuvataan kierroksia kymppitonnilla – pahimmat vastustajat tekevät yhteistyötä Kanadan kiekkoliigassa

Suomalaiset naiskiekkoilijat ottavat varovaisia askelia yhä ammattimaisempaan harjoitteluarkeen tavoittaakseen Yhdysvaltojen ja Kanadan etumatkan. Maajoukkueella on repullinen pronssimitaleita, mutta mestaruudet ja arvokisojen finaalipaikat ovat vielä unelmia.

Pyeongchangin 2018 olympialaisissa pronssimitalin saavuttaneet suomalaispelaajat jatkavat uraansa 10 000 euron apurahalla. Heidän hankalimpia vastustajiaan koulitaan kovemmiksi Kanadan kiekkosarjassa, jossa on mukana myös Yhdysvaltain maajoukkuepelaajia ja kiinalaisseura Kunlun Red Star.

Suomen maajoukkuevahti Noora Räty pelaa Shenzheniksi brändätyssä kiinalaisseurassa. Hän kuvaa Kanadan liigaa pelottavan tasokkaaksi.

– Joku Ruotsissa voi olla eri mieltä, mutta minun mielestäni Kanadan liiga on maailman paras, toista kauttaan kiinalaisseurassa aloittava Räty todistaa.

– Siellä neljä seuraa on täynnä Kanadan ja Yhdysvaltain maajoukkuepelaajia. Otteluita kertyy kaudessa melkein 40.

Tuki on lisämaali nuorille

Suomessa ministeriön tukipäätös on silti henkisesti merkittävä harppaus naisten kiekossa.

– Tuki helpottaa koko joukkueen arkea. Enää pelaajien ei välttämättä tarvitse tehdä koko päivää töitä. Sen ansiosta harjoitteluun voi panostaa aiempaa enemmän, maajoukkueen kapteeni Jenni Hiirikoski korostaa.

Räty ja Hiirikoski puhuvat Suomen naiskiekkoilusta asiantuntemuksella ja arvovallalla. Molemmat valittiin olympiaturnauksen tähdistökentälliseen ja Hiirikoski samalla myös turnauksen parhaaksi puolustajaksi.

Ruotsin mestaruuden voittaneessa Luulajassa kiekkoileva Hiirikoski on ammatiltaan maalari. Kauden aikana hän pelaa kiekkoa ja tekee sen ohessa töitä seuralle. Kesäisin hän on työskennellyt maalarina.

– Perustin toiminimen 2010 ja teen sen nimissä töitä, mutta sillä periaatteella, että pystyn samalla harjoittelemaan, Hiirikoski kertoo.

– Ammattilaisuus on myös tukirahapäätöksen jälkeen meiltä kaukana, mutta se antaa varmasti lisämotivaatiota varsinkin nuorille pelaajille. Myös he haluavat jatkossa tuen piiriin. Se on pelaajille lisämaali, johon uralla tähdätä.

Suuri harppaus suomalaisille

Miesten liigassa pelaavat ammattilaiset, mutta Hiirikoski hyväksyy eron suuria yleisömääriä keräävään sarjaan.

– Emme me semmoisia asioita hirveästi surkuttele. Emme haaveile, että pitäisi saada pelaamisesta samoja korvauksia kuin miehet. Heillä on iso bisnes, mikä mahdollistaa hyvät palkat, Hiirikoski sanoo.

Tämän ymmärryksen ansiosta naiskiekkoilijat myös osaavat arvostaa tukipäätöstä.

– Menemme lajikulttuurissa pienin askelin eteenpäin, ja siinä kehityksessä tukipäätös oli iso harppaus, Hiirikoski kiittää.

– Tosi mahtava juttu.

