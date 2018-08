Naisten 20 kilometrin kävely yleisurheilun EM-kisoissa Berliinissä on viivästynyt.

Uusi aloitusaika on Ylen mukaan 11.55 Suomen aikaa, eli naiset kävelevät samaan aikaan miesten kanssa.

Alun perin kilpailun piti alkaa 10.05 Suomen aikaa, mutta kilpailun alkua siirrettiin kaasuvuodon takia.

Suomalaisista mukana on Elisa Neuvonen.

