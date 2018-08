Nasan aurinkoluotaimen laukaisu ei onnistunut – uusi yritys sunnuntaina

Nasan Parker Solar Probe -aurinkoluotaimen laukaisu viivästyy huomiseen, laukaisusta vastaava United Launch Alliance kertoo Twitterissä. Luotaimen piti lähteä kohti Aurinkoa tänään ennen kello 11:tä, mutta laukaisu viivästyi. Puolisen tuntia myöhemmin lähtölaskenta ehdittiin jo aloittaa, mutta se keskeytettiin.

Seuraavan yrityksen on tarkoitus tapahtua sunnuntaina kello 10.31 Suomen aikaa.

Nasa näytti laukaisuyrityksen suorana verkkolähetyksenä.

Auton kokoinen Parker Solar Probe laukaistaan Cape Canaveralista Floridasta. Tämänaamuisten arvioiden mukaan sääolosuhteet laukaisulle olivat suotuisat 95 prosentin todennäköisyydellä.

Luotaimen tarkoitus on tutkia ensimmäistä kertaa Auringon ulompaa kaasukehää koronaa. Korona on noin 300 kertaa kuumempi kuin Auringon pinta.

Luotaimessa on lämpösuoja, jonka pitäisi mahdollistaa selviytyminen Auringon ohituksesta. Luotaimen matkan on tarkoitus kestää seitsemän vuotta. Vasta viime vuosina on onnistuttu kehittämään tekniikkaa, joka suojaa tutkimuslaitteita kuumuudelta.

Parker Solar Proben laitteisto tutkii koronaa ja aurinkotuulta, jonka fyysikko Eugene Parker kuvaili ensimmäisenä vuonna 1958. Luotain on nimetty hänen mukaansa.

STT

