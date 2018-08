Neljässä havaintopaikassa Salon seudulla sinilevää

Lounais-Suomen sinilevätilanteessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, tiedottaa Varsinais-Suomen ely-keskus.

Salon seudulta levähavaintoja on tehty neljässä vakiohavaintopaikassa.

Merialueista Genbölen uimarannalla Kemiönsaarella on vähäisiä määriä levää. Sisävesistä hieman sinilevää on havaittu Dragsfjärdenin havaintopaikalla Kemiönsaarella sekä Ylisjärven itärannalla Muurlassa ja Kiskon Kirkkojärvessä.

– Vaikkakin sinilevätilanne on helpottunut, on edelleen syytä muistaa varovaisuus sinileväpitoisen veden kanssa. Vettä, jossa on silminnähden runsaasti sinilevää, ei pidä käyttää talousvetenä, löylyvetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä. Edes keitettynä sinileväpitoinen vesi ei ole käyttökelpoinen, sillä sinilevien tuottamat myrkyt kestävät hyvin keittämistä, todetaan elyn tiedotteessa.

Merialueen vakiohavaintopaikoilla sinilevää on havaittu tällä viikolla runsaasti Uudenkaupungin merialueella Mannerveden Isossa Marjakarissa ja Santtion uimarannalla.

Sisävesissä sinileväkukinta jatkuu runsaana yhtäjaksoisesti jo seitsemättä viikkoa Köyliönjärven Yttilän Otan havaintopaikalla.