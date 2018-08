Keski-Amerikan Nicaragua tekee rajuja leikkauksia budjettiinsa maan levottomuuksien takia. Lainsäätäjät hyväksyivät tiistaina 9,2 prosentin leikkaukset vuoden 2018 budjettiin.

Leikkaus on suurin niiden 11 vuoden aikana, jolloin maan presidentti Daniel Ortega on ollut vallassa.

Rahoitus- ja velka-asioista vastaavan ministerin Ivan Acostan mukaan leikkaukset ovat seurausta talouskasvun hidastumisesta, joka johtuu hallituksen vastaisista levottomuuksista. Acostan mukaan ennen protesteja talouskasvun ennakoitiin olevan 4,3 prosenttia tänä vuonna. Hallitus on nyt laskenut ennusteen prosenttiin.

Mielenosoitukset alkoivat huhtikuussa sosiaaliturvaleikkausten takia. Mielenosoitukset laajenivat, ja protestoijat alkoivat vaatia Ortegan eroa.

Levottomuuksissa on kuollut yli 300 ihmistä ja tuhannet ovat paenneet maasta.

STT

