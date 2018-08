Nice pitää Balotellin – Marseille kärähti kaappausyrityksestä ja sai rangaistukseksi viileän kuitin

Marseillen kaappaussuunnitelma jäi suutariksi. Seuran havittelema italialaishyökkääjä Mario Balotelli jatkaa uraansa sittenkin toisessa Ranskan ykkösliigan seurassa Nicessä. Seura kertoi Balotellin jatkosopimuksesta maanantaina.

Vuodesta 2016 Nicessä pelannut Balotelli on paukutellut seuralle 33 maalia, joten Nizzassa juhlitaan 28-vuotiaan hyökkääjän jatkosopimusta. Etenkin kun Nice on aloittanut kauden nihkeästi uuden valmentajansa Patrick Vieiran komennossa.

– Balotelli on päättänyt huolellisen harkinnan jälkeen jatkaa seurassamme. Italian maajoukkuepelaaja on esittänyt toiveensa seurajohdolle. Hän jatkaa seurassa kolmatta kautta maanantaina allekirjoitetulla sopimuksella, Nice tiedotti.

Samalla Nice vinoili Balotellista kilvoitelleelle Marseillelle.

– Kesän alussa tilanne oli hieman epäselvä, kun toinen seura Etelä-Ranskasta puuttui asiaan, mutta nyt tilanne on normalisoitunut. Kaikki kävi lopulta selkeästi, epäröimättä kuten Super-Marion hyökkäykset konsanaan.

STT