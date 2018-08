Nobel-palkittu kirjailija V.S. Naipaul on kuollut 85-vuotiaana, kertoo hänen perheensä. Naipaul sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 2001. Häneltä on suomennettu useita teoksia, joista viimeaikaisimpina Elämän kuva vuonna 2001 ja Lumotut siemenet vuonna 2006.

Nobel-palkinnon lisäksi Naipaul on palkittu Booker-palkinnolla vuonna 1970 ja T.S. Eliot -palkinnolla vuonna 1986.

STT