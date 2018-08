Norjan kalatalousministeri joutui eroamaan vierailtuaan Iranissa missipuolisonsa kanssa

Norjalaisministerin lomamatka Iraniin johti tämän eroamiseen maanantaina. Kalatalousministeri Per Sandbergin matka iranilaismissin Bahareh Letnesin kanssa on aiheuttanut Norjassa mediaskandaalin, sillä Sandberg rikkoi matkalla maan turvallisuusprotokollaa.

58-vuotias Sandberg ei ilmoittanut matkastaan etukäteen pääministerin kansliaan. Norjan tiedustelupalvelu luokittelee Iranin maaksi, jossa voi todennäköisesti joutua vakoilun kohteeksi. Sama luokitus on Venäjällä ja Kiinalla.

Maahanmuuttovastaisen Edistyspuolueen ministeri kertoi ottaneensa työpuhelimen mukaansa matkalle.

Sandberg on saanut kritiikkiä niin oppositiosta kuin omasta puolueestaan.

Sandbergin tyttöystävä Letnes on saanut turvapaikan Norjasta. Edistyspuolue on kritisoinut niitä, jotka turvapaikan saamisen jälkeen palaavat kotimaahansa.

STT