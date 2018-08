NYT: Harvey Weinsteinia raiskauksesta syyttänyt nainen maksoi 380 000 dollaria vaientaakseen itseensä kohdistuneen syytöksen

Elokuvatuottaja Harvey Weinsteinia raiskauksesta syyttänyt, metoo-liikkeen johtohahmoihin kuulunut italialainen näyttelijätär ja ohjaaja Asia Argento maksoi 380 000 dollarin summan vaientaakseen itseensä kohdistuneen seksuaalisen hyväksikäytön syytöksen. Asiasta uutisoi sunnuntaina New York Times.

Argento maksoi summan muusikolle ja näyttelijälle Jimmy Bennettille, joka syytti tätä vuosia aiemmin tapahtuneesta seksuaalisesta ahdistelusta miehen ollessa 17-vuotias. Argento oli tuolloin 37-vuotias.

Asia käy ilmi maksun järjestäneiden asianajajien välisistä asiakirjoista, jotka tuntematon taho vuoti lehdelle. Asiakirjojen aitouden New York Timesille vahvistivat kolme eri ihmistä, jotka ovat olleet tekemisissä järjestelyn kanssa.

Asiakirjojen mukana sanomalehdelle vuodettiin hotellihuoneessa otettu valokuva, jossa sekä Argento että Bennett esiintyvät.

Bennett esiintyi lapsinäyttelijänä Asia Argenton elokuvassa Petollinen on ihmissydän (2004). Bennett esitti Argenton roolihahmon poikaa. Väitetty ahdistelutapaus sattui vuonna 2013.

Argento ja Bennett eivät vastanneet New York Timesin yhteydenottopyyntöihin ennen jutun julkaisua.

Weinsteinin oikeudenkäynti jatkuu

Raiskauksista ja seksuaalisesta ahdistelusta syytetyn elokuvamoguli Harvey Weinsteinin tapaus käynnisti kansainväliseksi ilmiöksi kasvaneen metoo-liikkeen, joka vastustaa seksuaalista häirintää erityisesti työpaikoilla ja kulttuurielämässä.

Yhteensä lähes sata naista on esittänyt syytöksiä Weinsteinia kohtaan. Weinstein käy parhaillaan oikeutta, jossa häntä syytetään useista raiskauksista ja muista seksuaalirikoksista.

Jos Weinstein todetaan syylliseksi, häntä voi odottaa elinikäinen vankeusrangaistus.

Bennett ei ole ensimmäinen miespuolinen uhri, jonka nimi on noussut esiin metoo-ilmiön aikana. Näyttelijä Terry Crews on kertonut joutuneensa tunnetun elokuva-alan johtajan kourimaksi.

Kesäkuussa Crews oli Yhdysvaltain senaatin kuultavana asiasta, uutisoi Time.

https://www.nytimes.com/2018/08/19/us/asia-argento-assault-jimmy-bennett.html?partner=rss&emc=rss&smid=tw-nytimes&smtyp=cur

http://time.com/5322629/terry-crews-sexual-assault-senate-committee/

STT

Kuvat: