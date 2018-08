Keskiviikkona julkaistu Salon ja Someron kansalaisopistoa käsitelleen jutun ”Satakunta kurssia lapsille ja nuorille” (SSS 8.8.2018) kurssilistaus oli puutteellinen.

Salon kansalaisopisto järjestää lapsille myös teatterikoulua.

Ryhmiä on yhdeksän, ja ne on suunnattu eri ikäisille lapsille 7-8 –vuotiaista 12-14 -vuotiaisiin. Teatterikouluryhmiä on aloittelijoille sekä myös lapsille, joille teatteri on jo vähän tutumpi.

Lisäksi kansalaisopistossa teatterin teemaopintoja 13-19 -vuotiaille. Teatterikoulu ja teemaopinnot järjestetään Salon keskustassa.

Kansalaisopisto järjestää myös sirkustyöpajat 7-9 -vuotiaille ja 10-13 -vuotiaille Halikossa. (SSS)