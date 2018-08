Aikuisten perusopetusta käsitelleessä jutussa oli puutteita (SSS 15.8.). Jutusta saattoi saada käsityksen, että aikuisten perusopetusta järjestetään vain Armfeltin yhtenäiskoulussa. Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetusta tarjoaa kuitenkin Salon kansalaisopisto, jossa opetus on suunnattu erityisesti maahanmuuttajille, joilla on vähän tai ei ollenkaan koulutaustaa kotimaastaan. Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetus vastaa suomalaisen peruskoulun luokkia 1–6, ja sen jälkeen on mahdollisuus siirtyä aikuisten perusopetuksen päättövaiheeseen, jota Armfeltin yhtenäiskoulu toteuttaa.