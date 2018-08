Oikeuskanslerinvirasto pitää hallituksen esitystä kansalaisuuden menettämisestä monin paikoin ongelmallisena. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kertoo, että säännöksestä ei ilmene, että Suomen kansalaisuuden menettäminen voisi koskea vain kaksoiskansalaista, vaan se on mainittu ainoastaan tavoitteissa. Esityksessä ei myöskään määritellä tarpeeksi tarkasti, onko kansalaisuuden menettäminen rangaistus rikolliselle vai valtion turvaamistoimenpide.

Esityksen mukaan Suomen kansalaisuuden voisi menettää, jos on syyllistynyt sellaisiin maanpetos-, valtiopetos- ja terrorismirikoksiin, joista on säädetty ankarimmaksi rangaistukseksi vähintään kahdeksan vuotta vankeutta ja joista olisi tuomittu vähintään viiden vuoren vankeusrangaistus. Kansalaisuuden menettäminen voisi koskea vain sellaisia henkilöitä, joilla olisi myös jonkin toisen valtion kansalaisuus sekä riittävästi siteitä toiseen kansalaisuusvaltioonsa.

Kansalaisuuden menettämisestä päättäisi Maahanmuuttovirasto, joka ei ollut vielä keskiviikkona julkaissut lausuntoaan asiasta. Esityksen lausuntokierros päättyy tänään.

– Uudistuksen olennaisin muutos ei ole se, että kansalaisuuden menettämisen jälkeen ei voi enää äänestää vaaleista. Sitäkin merkittävämpää on, että ihminen voidaan karkottaa maasta eikä kansalaisuus suojaisi häntä enää tältä. Siinä pitäisi esimerkiksi määritellä tarkemmin sitä, miten kansalaisuuden menettäminen vaikuttaisi karkottamiseen. Esitys on lähtökohtaisesti merkittävä periaatteellinen asia, joten säännösten täytyy olla täsmällisiä, Puumalainen sanoo STT:lle.

Oikeuskanslerinvirasto pitää myös sitä ongelmallisena, että esityksen mukaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen voisi valittaa päätöksestä vain jos se myöntää valitusluvan. Puumalaisen mukaan tätä ei ole perusteltu riittävästi ja se on myös ristiriidassa hallituksen muiden linjausten kanssa, että korkeimpaan hallinto-oikeuteen voisi tällaisissa oikeusturvan kannalta erityisen merkittävissä asioissa valittaa aina.

Sen sijaan korkein hallinto-oikeus ei näe tässä ongelmaa lausunnossaan.

Useilta tahoilta muutosehdotuksia

Esitykseen pyydettiin lausuntoa noin 30 taholta, joissa on mukana viranomaistahoja ja kansalaisjärjestöjä. Useiden tahojen lausunnoissa oli tarkennusehdotuksia.

Esimerkiksi Rajavartiolaitos toivoo, että esityksestä pyydettäisiin perustuslakivaliokunnan lausunto esityksen sisältämien perustuslaillisten kysymysten vuoksi.

Poliisihallitus haluaisi tarkennuksen muun muassa siihen, miten on tarkoitus toimia tilanteissa, jossa jo ennen kansalaisuuden poistamista tiedetään henkilön olevan kotoisin maasta, johon henkilöä ei voida karkottaa maassa vallitsevien olosuhteiden vuoksi.

Rajavartiolaitos ja Poliisihallitus pitävät esityksen tavoitteita kuitenkin kannatettavina.

STT