Olympiajärjestäjät kasaavat naamakirjaa – huipputeknologia apuna tunnistamisessa

Kahden vuoden päästä järjestettävien Tokion kesäolympialaisten järjestäjät aikovat käyttää huippuluokan kasvojen tunnistusteknologiaa urheilijoiden, henkilökunnan ja toimittajien tunnistamiseen, kisajärjestäjä ilmoitti tiistaina.

Noin 300 000 urheilijaa, henkilökuntaan kuuluvaa, vapaaehtoista ja toimittajaa vaaditaan kantamaan ID-korttia. Heidän pääsynsä tapahtumapaikoille tapahtuu vasta kasvojentunnistusjärjestelmällä todentamisen jälkeen.

Järjestelmää käytetään kaikissa tiloissa, mukaan lukien 43 kisapaikkaa, urheilijoiden majoitus ja mediatilat. Järjestelmää ei käytetä katsojien tunnistamiseen. Kisajärjestäjä haluaa varmistaa, että kulkulupaa käyttää juuri se henkilö, jolle lupa on myönnetty.

– Olympialaisiin osallistuville halutaan enemmän turvallisuutta, kun he tulevat kilpailujen kannalta tärkeille alueille. Päätimme ottaa käyttöön järjestelmän, jossa sisäänpääsy tapahtuu sujuvasti, kilpailujen turvallisuuspäällikkö Tsuyoshi Iwashita kertoi tiedotusvälineille.

Kaksi ja puoli kertaa nopeampaa kuin ennen

Laitteiston toimittajan mukaan yhden henkilön tunnistaminen kestää vain 0,3 sekuntia ja on viime vuonna tehtyjen testien mukaan 2,5 kertaa nopeampaa kuin aiemmissa olympialaisissa käytetty perinteinen tapa tunnistaa sisäänpyrkijä.

Uusi järjestelmä vertaa kasvoja valokuvaan, joka kultakin akkreditoituneelta on aiemmin tallennettu kisajärjestäjän tietojärjestelmään. Aiemmin tunnistamisessa on käytetty esimerkiksi viivakoodeja ja perinteisestä kasvojen tunnistamista, jossa kisavirkailija vertaa kulkuluvassa olevaa kuvaa sisäänpyrkijän kasvoihin.

