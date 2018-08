Oma personal trainer edelleen suosittua

Kun vaatteet ovat päässeet kummallisesti kutistumaan tai kenkien laitto alkaa tuntumaan maratonilta, korjataan yleensä kurssia. Pikadietit ja ihmekuurit ovat hetkellisiä helpotteita, ja siksi moni hakeekin pysyvää muutosta. Yhä suositumpaa on palkata personal trainer eli henkilökohtainen valmentaja opastamaan niin ruokavalion, kuin liikunnankin suhteen.

Nopealla etsinällä netistä löytyy kattava listaus tekijöistä, mutta mistä tavallinen kuluttaja osaa valita omansa, sillä kuka tahansa voi käyttää personal trainer -nimikettä.

– Minusta on erittäin tärkeää, että personal trainerillä on alan koulutus. Muutenhan se on julmaa asiakasta kohtaan. Lisäkoulutuksista tai harrastuksista on aina hyötyä, sanoo perniöläinen fysioterapeutti-personal trainer Outi Helkama.

Helkaman tyypillinen asiakas ilmoittaa päivämäärän jolloin pitäisi olla tietty määrä kiloja lähtenyt.

– Näissä tilanteissa kysyn yleensä asiakkaalta miksi ollaan siinä tilanteessa, että halutaan hoikistua. Tähtään pitkän linjan tuloksiin, mikä on järkevä ruokailurytmi ja mitä muutoksia tekemällä päästään takaisin sinne missä mittari ennen oli, sanoo Helkama.

