Oma Säästöpankki selvittää listautumista Helsingin pörssiin

Maakunnallisten säästöpankkien muodostama Oma Säästöpankki on käynnistänyt selvityksen Helsingin pörssiin listautumisesta, yhtiö kertoo pörssitiedotteessa. Oma Säästöpankin mukaan listautuminen toisi yhtiölle kasvua ja vahvistaisi sen pääomarakennetta.

– Listautuminen antaisi myös uusille osakkeenomistajille mahdollisuuden osallistua pankin kehitykseen. Asiakkaat puolestaan hyötyisivät pankin kehityksestä parempina palveluina, Oma Säästöpankin toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi sanoo tiedotteessa.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Partanen puolestaan sanoo, että listautuminen Helsingin pörssin päälistalle on yksi Oma Säästöpankin tärkeimmistä tavoitteista.

Huhuja Oma Säästöpankin mahdollisesta listautumisesta liikkui jo kesäkuussa, kun yhtiö oli järjestämässä tiedotustilaisuutta, jossa oli määrä julkistaa ”merkittäviä uutisia pankin tulevaisuudesta”. Yhtiö perui tilaisuuden viime hetkellä ja sanoi, että pankki oli perunut suunnitellun yritysjärjestelyn.

Oma Säästöpankilla on 40 konttoria, noin 270 työntekijää ja noin 135 000 asiakasta. Pankilla on noin prosentin markkinaosuus Suomen lainamarkkinoista.

STT